jeudi 19 août 2021 • 1023 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Il y a quelques jours, le Sénégal dépassait la barre des 1000 nouveaux cas par jour. Les records de décès, commençaient à inquiéter. Aujourd’hui, les chiffres retombent. Le ministre de la Santé a tenté de donner des explications, ce jeudi.

«Le vaccin est une solution et les populations ont conscience qu’avec la vaccination on peut faire reculer la vague. L’autre élément, c’est la mobilisation des sénégalais et sénégalaises.



Il faut reconnaitre que les populations comprennent qu’on est dans une situation où il faut se lever comme un seul homme pour se défendre contre le virus et être ensemble et sortir cette vague du pays.



Il y a beaucoup de facteurs. Nous allons au fur et à mesure évaluer les déterminants globaux de ce que nous sommes en train de vivre en termes du recul de la vague.



Mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir abattu. Il nous faut rester droit dans nos bottes et poursuivre la riposte.»