mercredi 17 août 2022

iGFM (Dakar) Dans "En Consultation", l'entraîneur du Red Star, Habib Bèye n'a pas tari d'éloges sur son milieu de terrain sénégalais, Cheikh Ndoye.

"Mon rêve ultime, c'est Cheikh Ndoye. C'est exceptionnel, je vis avec l'homme qu'il est, le footballeur qu'il est. C'est un exemple pour tous les jeunes qui veulent réusisr une carrière. Le voir à l'entraînement tous les jours, pour moi c'est l'humilité. Quand je vois qu'il a plus de 400 matchs au plus haut niveau, également avec l'équipe nationale, l'implication qu'il met et le fait d'être un guide, c'est extraordinaire. Je le vois comme un futur entraîneur. Il m'aide beaucoup au quotidien. Entraîner Cheikh Ndoye est un privilège pour moi. Ce qu'il représente dans mon vestiaire est précieux."

