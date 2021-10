mercredi 20 octobre 2021 • 202 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Intérimaire depuis le départ de Vincent Bordot, Habib Beye a finalement été nommé entraîneur principal du Red Star, annonce un communiqué du club de National 1 (France).

Au cours des 30 derniers jours d’intérim, Habib Beye a su redynamiser le groupe professionnel en instaurant des principes et une méthode qui ont permis au Red Star d’entamer une dynamique de résultats positifs.

C’est donc naturellement que Patrice Haddad et Habib Beye ont conjointement décidé, qu’Habib continuerait de superviser l’équipe première, aux côtés de Randy Fondelot, Faouzi Amzal et Rodolphe Rothe-Boll.

Habib BEYE : « Depuis le début de mon intérim le groupe a été extraordinaire dans son investissement au quotidien. L’aventure humaine que nous avons construite avec l’ensemble des joueurs et du staff a joué dans ma décision. Le travail effectué par le Président Patrice Haddad, à la tête du Red Star depuis treize ans, et la façon dont le club continue de se structurer jour après jour, m’ont aujourd’hui conforté dans mon choix de poursuivre l’aventure. »

Patrice HADDAD : « En quelques semaines, Habib a su impulser une dynamique positive au sein du groupe, d’ores et déjà concrétisée par des résultats. Sa contribution s’inscrit parfaitement dans la vision que je porte. »

L'ancien joueur de l'OM passe son BEPF en ce moment et ne dispose donc pas du fameux diplôme pour diriger un club professionnel. Le Red Star devra ainsi s'acquitter d'une amende pour chaque match coaché par son nouvel entraîneur. L'histoire retiendra donc qu'Habib Beye aura démarré sa carrière d'entraîneur numéro un sur le banc du Red Star...