mardi 18 mai 2021

iGFM - (Dakar) Depuis un certain temps l'opinion publique découvre par voie de presse que le gouvernement du Sénégal a entrepris un redécoupage administratif affectant plusieurs collectivités territoriales de l'agglomération de Dakar et d'autres localités du pays.

Ce saucissonnement, loin d'obéir au principe de cohérence territoriale, va provoquer un désordre et un chamboulement dans les collectivités visées. Et, la logique de la dynastie au pouvoir est claire : tailler une carte électorale en sa faveur, au gré de ses intérêts du moment, et barrer la route à des collaborateurs devenus trop gênants.

C'est pourquoi, l'opération est conduite de manière clandestine, sans débat ni consultation, et suivant des procédures opaques, en négation de la transparence et du respect des citoyens. Partout, les populations ont opposé un rejet catégorique et organisé la résistance à ce projet malsain et antidémocratique.

LD Debout recommande au gouvernement de jouer la carte de la transparence, notamment par la consultation des citoyennes et citoyens, la société civile, ainsi que des partis politiques et rappelle qu'il s'agit là d'une exigence de bonne gouvernance dont aucun gouvernement sérieux ne doit chercher à se soustraire.

LD Debout exhorte le gouvernement à suspendre immédiatement ces opérations clandestines, et surtout à accorder une écoute attentive aux demandes légitimes des populations.

Pour le reste LD Debout avertit et prend à témoin l’opinion publique nationale et internationale que si le gouvernement s'entête dans la voie injustement engagée, comme à ses habitudes, lui et son chef seront tenus entièrement responsables de tout ce qui pourrait advenir à ce propos.