Réduction de l’insécurité alimentaire- Les propositions de la CCIAD

jeudi 1 juin 2023 • 87 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "La CCIAD considère que la meilleure approche pour réduire l’insécurité alimentaire est de renforcer les capacités des acteurs de l’agro-alimentaire notamment les producteurs de fruits et légumes, de viande, lait et poisson" a proposé le président de la CCIAD, M. Abdoulaye Sow lors de la signature de convention de partenariat entre l'institution consulaire et FEED THE FUTURE et PROJECTION COMPANY.

Ce type de formation renforce le dispositif établi sur place et facilite le processus d'obtention du FRA, dont 21 GIE sont attributaires en 2022.

Cette démarche est complémentaire des actions qui seront entreprises avec PROJECTION COMPANY – l'autre structure signataire avec la Chambre - qui intervient auprès des entrepreneurs dans les domaines du développement personnel, et la force de vente.

En définitive, la synergie d’actions des structures impliquées va permettre aux entrepreneurs d’améliorer la qualité des processus de transformation, mais aussi de rendre leurs produits plus compétitifs sur les marchés local, national voire même internationale afin de mieux tirer profit du potentiel offert par la ZLECAf.

La convention avec FEED THE FUTURE est motivée par le renforcement de la sécurité alimentaire et celle avec PROJECTION COMPANY a pour objet de poser les jalons d’une contribution à l’amélioration de la qualité de l’entrepreneuriat au niveau de la région de Dakar.

Ces signatures ont lieu dans un contexte profondément marqué par les conséquences de la récente crise sanitaire du coronavirus, la guerre en Ukraine et l’ouverture de la ZLECAf qui exigent des compétences avérées de tous ceux qui sont mobilisés autour de la question majeure du développement.

En effet, la majorité de nos partenaires évoluent dans le milieu de l’agro-alimentaire, on peut dire que « le système agricole - auquel ils dépendent - malgré sa résilience face au choc, peine à assurer la sécurité alimentaire[1] » car au moins 1,8 million de personnes souffrent de l’insécurité alimentaire selon les statistiques de la FAO 2020.

Pour terminer, le président Abdoulaye Sow, a remercié Mme Mariama Samb Dieng, en qualité de Directrice du Programme et M. Richard SIAYOJIE Directeur de Projection Company pour leur manifestation d’intérêt à cette collaboration mais aussi et surtout leur disponibilité à appuyer la Chambre dans l’accomplissement des missions d’information, de formation, de représentation et d’assistance aux acteurs économiques.

Publié par Harouna Fall editor