jeudi 15 juillet 2021 • 96 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Pour impulser une nouvelle dynamique dans la gouvernance du secteur minier : le Ministère des Mines et de la Géologie a tenu un atelier résidentiel du 09 au 11 juillet 2021 sous la présidence du Ministre, Dr Oumar Sarr.

Le Ministère des Mines et de la Géologie a tenu un atelier résidentiel du 09 au 11 juillet 2021 dans l’optique d’échanger sur la mise en œuvre de réformes pour l’amélioration de la performance du secteur.

De façon spécifique, cette « Retraite » se propose, à travers un échange de vues sur le nouveau dispositif organisationnel du Ministère, de fournir aux participants des informations suffisamment pertinentes sur les enjeux et défis induits par l’intensification et la diversification des activités minières et, sur la nécessité de s’adapter au nouveau cadre institutionnel et juridique, pour plus de cohérence et d’efficacité dans les activités à mener.

Il s’agit d’accompagner tous les acteurs clés concernés, à prendre toutes les initiatives nécessaires, en vue de trouver des solutions les plus appropriées pour une réponse efficace afin d’atteindre les résultats attendus et c’est pourquoi, les acteurs-clés du Ministère, doivent s’approprier des réformes pour accompagner les processus de mise en œuvre de la modernisation de la gouvernance du secteur.

À cette fin, les réformes essentielles du secteur seront exposées aux participants, sous forme de communication : La première a trait aux nouveaux enjeux et défis du secteur dans le cadre du nouveau contexte, et insistera sur la place du Ministère des Mines dans la gouvernance des ressources.

La seconde porte sur le nouveau décret portant organisation du Ministère des Mines et de la Géologie avec un focus sur le rôle, la place et les responsabilités des différents acteurs clés (attributions, composition des organes, mutation dans les directions et services).

Ces deux communications vont mettre en lumière, l’exigence de l’adaptation aux nouvelles ambitions déclinées dans le PSE, à travers le PAP 2A accélérée, mais aussi, de la réalisation des objectifs du Plan stratégique et de la lettre de politique sectorielle de développement du secteur. De plus, elles vont définir les voies et moyens d’une prise en charge effective et conséquente de la nouvelle réforme organisationnelle.

Egalement, cet atelier est l’occasion de clarifier les relations entre les différentes composantes institutionnelles du Ministère et de définir les nouvelles méthodes d’organisation du travail ministériel et d’apporter une réponse ciblée à une demande croissante de nombreux responsables du Ministère, en particulier des services déconcentrés , pour discuter et améliorer le fonctionnement du Ministère.

En définitive, c’est un atelier de capitalisation des expériences mais aussi de mise à niveau sur le nouveau travail ministériel préconisé au sein du Ministère des Mines et de la Géologie sous l’impulsion du Ministre actuel.