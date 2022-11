vendredi 4 novembre 2022 • 370 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après son audition dans le fond du dossier qui l’oppose à la masseuse Adji Raby Sarr hier, le leader du Pastef, Ousmane Sonko, a fait face à la presse afin de donner sa version. Il a évoqué son refus de fournir son sang pour faire un test ADN.

«Le juge a posé la question de savoir si j'accepte de donner ton sang pour un test Adn. J’ai répondu qu’avec un tel complot, mal ficelé, vous n’avez rien à mettre sur la table et vous me demandez de donner mon sang, moi, Ousmane Sonko, pour l’amener où ? Pour après venir donner des conclusions qui sortent de nulle part. A moins que vous alliez prendre le sang de Bob Marley mais vous n’aurez jamais mon sang même pas ma salive parce que je ne suis pas aussi idiot», dit-il avoir répondu au Juge d'instruction. Pour le leader du Pastef si l'enquête ne bute que sur le test d'Adn, le juge peut clore le dossier et ouvrir le dossier du complot car ils n’auront pas une goutte de son sang.





