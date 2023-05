lundi 15 mai 2023 • 948 lectures • 3 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un message posté sur Twitter, le joueur du FC Nantes Mostafa Mohamed a justifié son absence face à Toulouse dimanche lors de la 35e journée de Ligue 1. Pour lui, il n'était "pas possible" de participer à la campagne contre l'homophobie. "J’espère que ma décision sera respectée, tout comme mon souhait de ne pas polémiquer à ce sujet", a-t-il ajouté.

Mostafa Mohamed a décidé de sortir du silence. Au lendemain de son absence lors du match entre Toulouse et le FC Nantes, un match qui s'est joué dimanche sous le signe de la lutte contre l'homophobie, l'attaquant nantais a assuré ne pas "vouloir polémiquer". "Mais je me dois de faire part de ma position", a-t-il également précisé, se justifiant donc de ce choix.



"Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce qui restera différent, a-t-il écrit sur Twitter. Je respecte toutes les différences. Je respecte toutes les croyances et toutes les convictions. Ce respect s'étend aux autres mais comprend également le respect de mes croyances personnelles. Vu mes racines, ma culture, l’importance des mes convictions et croyances, il n’était pas possible pour moi de participer à cette campagne."