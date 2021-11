dimanche 14 novembre 2021 • 325 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) Régis Bogaert, l'entraîneur adjoint des Lions du Sénégal, a analysé la victoire de ses joueurs contre le Congo par deux buts à zéro, ce soir, à Thies

"On est satisfait du match. On sait qu'à deux à zéro, le troisième but devait venir, mais il n'est pas venu. Il fallait bien réagir après le Togo joué dans des conditions difficiles. On a joué collectivement et récupéré les ballons. Ce succes est collecti. C'est notre dernier match avant la CAN. Mais je tiens à dire que le Congo est l'adversaire qui nous causé le plus de problèmes. Si on a un effectif de qualité, il faut aspirer à gagner. Avec Aliou, on a bâti un groupe qui vit bien ensemble. On part à la CAN pour une quarentaine de jour. Le bilan positif, le coach voulait qu'on fasse le maximum de points. On en a seize. Ce qui est important, on le sait, on a plusieurs joueurs de haut niveau. C'est ce qu'Aliou Cissé a réussi à faire. On leur remet dans la mentalité africaine. Pour gagner, il faut progresser dans le jeu. On fait partie des gens qui ont le droit d'avoir de l'ambition."

