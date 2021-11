jeudi 18 novembre 2021 • 221 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Macky Sall a encore donné des instructions sur la question du loyer hier en conseil des ministres. Ce, 24 heures après la réunion tenue au ministère du commerce où des proposition avaient été formulées.

Le président Macky Sall avait donné des instructions au gouvernement pour prendre à bras le corps la question du loyer. C’est ainsi que le ministre du commerce a réuni, mardi dernier, les différents acteurs qui ont discuté de la question et dégagé des propositions.



Mais, le chef de l’Etat veut que les choses aillent plus vite. Il veut qu’un dispositif de régulation soit mis en place avant janvier prochain. Le Chef de l'Etat a souligné, en conseil des ministres, «l’urgence de finaliser, d’ici fin décembre 2021, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif national de régulation et de contrôle des loyers.»



Durant la réunion sur la cherté du loyer, tenue mardi au ministère du Commerce, il avait été proposé de limiter la caution de sorte qu’elle ne dépasse pas deux mois. En ce qui concerne la commission que le loueur verse à l’agence, elle devra être partagée entre le bailleur et le loueur. La création d'un observatoire, pour s'occuper uniquement de la question du loyer, a aussi été recommandée.