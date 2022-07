lundi 4 juillet 2022 • 477 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM (Dakar) La communauté catholique à Ziguinchor a fêté le samedi dernier les 100 ans d’existence de l’église Saint-Antoine-De-Padoue sis au quartier Escale. Un lieu de culte qui a fait complètement peau neuve grâce à une enveloppe de près d’un milliard de FCFA débloquée par le Président Macky Sall et son gouvernement. A travers une messe solennelle dirigée par l’Evêque de Tambacounda, Monseigneur Paul Abbé Mamba Diatta, la communauté chrétienne a remercié le Chef de l’Etat Macky Sall.

L’église Saint-Antoine-De-Padoue réhabilitée par l’Etat du Sénégal à hauteur de près d’un milliard de FCFA, dans sermon, «Nous disons merci au Chef de l’Etat Macky Sall et l’ensemble des membres de son gouvernement», a laissé entendre lors de la cérémonie officielle, Monseigneur Paul Abbel Mamba Diatta.



«La réhabilitation et la rénovation de la cathédrale Saint Antoine de Padoue ont été réalisées à travers le programme de réhabilitation des lieux de cultes, sur instruction du Président de la République, Macky Sall. Œuvre majestueuse, elle vient de faire sa cure de jouvence pour offrir de meilleures conditions à l’expression de notre foi, dans le respect de son statut de patrimoine mondial de l’Unesco. C’est ainsi, que cette œuvre est aujourd’hui une propriété de l’humanité, et l’État sénégalais ne pouvait manquer à l’appel des fidèles du monde entier. A ce propos, le Président de la République est resté sensible à l’appel de ses concitoyens, convaincu de la place de la religion dans notre société et du rôle de régulateur que jouent les institutions qui l’incarnent », a laissé entendre Mme Victorine Ndéye qui a conduit la délégation gouvernementale. Poursuivant, «en outre, au nom du gouvernement du Sénégal, il me plait de rassurer la communauté, sur la bonne tenue des travaux du sanctuaire Marial de Popenguine dans le cadre du programme spécial de modernisation des cités religieuses ; un projet que suit personnellement le Chef de l’État Macky Sall.



Les programmes de modernisation des cités religieuses et de réhabilitation des lieux de cultes symbolisent l’attachement profond du Chef de l’État au renforcement de la foi. Car notre Foi nous singularise et fait de notre pays ce havre de paix et de concorde», a ajouté le maire Niaguis qui n’a pas manqué de demander aux guides religieux et aux fidèles de continuer à prier pour la Nation sénégalaise puisse baigner dans la paix des cœurs, qu’elle soit aussi préservée des démons de la division et qu’elle demeure dans la stabilité en tout temps.



Cette messe qui a duré près de quatre tours d’horloge, a permis aux fidèles chrétiens de prier pour une paix et élections législatives du 31 juillet 2022 apaisées au Sénégal. La messe a été dirigée par Monseigneur Paul Abbel Mamba évêque de Tambacounda. Il avait à ses côtés les Abbés Fulgence Coly et Serge Sambou.



Le Ministre d'État Benoit SAMBOU, Président de la Commission nationale du dialogue des territoires, le Secrétaire d’État, chargé des Sénégalais de l’extérieur, Cher Moïse Sarr, le Gouverneur de la Région de Ziguinchor, l’Honorable député, le Ministre Abdoulaye Baldé, le Ministre, Aminata Angélique Manga, le Ministre Robert Sagna, Maire honoraire de Ziguinchor, le Représentant du maire de Ziguinchor, le Directeur général d’AIBD S.A, Doudou Ka, les Maires des communes de Nyassia et de Boutoupa Camaracouda et les élus de la ville de Ziguinchor et des communes des arrondissements de Niaguis et Nyassia ont tous marqué de leur présence à cette cérémonie religieuse où le dialogue islamo-chrétien a encore prévalu.



IGFM