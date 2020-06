Réhabilitation et modernisation du stade Demba Diop : la FSF et le Ministère valident le planning général

iGFM-(Dakar) La Fédération sénégalaise de football (FSF) et le Ministère des Sports ont validé le planning général de réhabilitation et modernisation du stade Demba Diop de Dakar, selon un communiqué de l’instance. Sur ce, la FSF a annoncé, ce jeudi, le lancement, au plus tard le 15 juin, de l’avis à manifestation d’intérêt en procédure d’urgence pour le choix de l’architecte dans le cadre des travaux du stade situé à la Sicap.

Cette décision a été prise lors de la réunion du Comité d’urgence qui a prévu aussi « d’engager un cabinet spécialisé pour évaluer l’état structurel et environnemental du stade et déterminer les travaux à réaliser dans le cadre de sa réhabilitation et de sa modernisation suivant les orientations fixées par la FSF, précise le communiqué, relevant la conception « d’un document d’orientation à la réalisation du projet de réhabilitation et de modernisation du stade Demba Diop » qui avait permis au football local de vivre avant sa fermeture en 2017 suite aux incidents qui ont occasionné 8 morts lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre le Stade de Mbour et l’Us Ouakam.

Depuis lors, l’Etat du Sénégal a mis l’infrastructure à la disposition de la Fédération sénégalaise de football qui a décidé de la réhabiliter. En plus des fonds de la Fifa, la FSF a prévu une enveloppe pour la réhabilitation de cette infrastructure qui abrite les principales rencontres de football de la région de Dakar.