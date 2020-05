Réintégration des enfants de la rue: Le bureau régional des droits humains de l’Onu vient en renfort

iGFM – (Dakar) En cette période de pandémie du coronavirus, le bureau régional des droits de l’homme des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest a pensé aux enfants. Il a procédé, ce jeudi, à la remise de matériels d’appui aux centres d’accueil et à la réintégration des enfants de la rue. Il s’agit de matelas, de draps, de couvertures, de moustiquaires, mais aussi, des habits, serviettes, et autres produits.

Ce sont, au total, plus de 1200 kits de réintégration, au profit des enfants de la rue, qui ont été, aujourd’hui, mis à la disposition de la Direction de l’Éducation Surveillée et de la Protection Sociale (DESPS) du ministère de la justice et la Direction de la Protection des droits des enfants du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants.

«Ce genre d’appui encourage les acteurs étatiques à faire face à leur responsabilité de protection des enfants » a souligné, Mme Siby Abibatou Youm, directrice de la Desps. A ce jour, 2015 enfants talibés ont réintégré leurs familles et 433 sont en attente de départ dans des centres d’accueil. C’est notamment en raison de ce flux positif d’enfants retirés de la rue que les partenaires nationaux ont sollicité l’appui du bureau des droits de l’homme pour mieux les prendre en charge dans les centres et préparer leur retour dans les familles.

Andrea Ori, chef du bureau régional des droits de l’homme, a précisé qu’«en relation avec la Cedeao, et sur orientation du comité de pilotage, il est prévu d’étudier les modalités d’appui de la réintégration familiale durable. » Mbaye Babacar Diop, le directeur des droits humains représentant le ministre de la justice et en même temps coordonnateur national du Comité de pilotage du PAPEV, a indiqué que cet appui traduit « la concrétisation de l’engagement du Sénégal à mettre fin à la pratique de la mendicité forcée.»

Cette remise de matériels, dont le budget s’élève à 70 000 USD, s’inscrit dans le cadre du Projet d’Appui à la protection des enfants vulnérables (PAPEV) du bureau de l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, appuyé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement. Fondant « beaucoup d’espoir sur ce projet », Mme Alessandra Piermattei, la directrice de l’agence, a estimé que le soutien aux centres d’accueil « vient à point nommé ».