iGFM - (Dakar) La question du dialogue national semble avoir exacerbé les fissures au sein de Yewwi Askan Wi. Après le communiqué de presse de la conférence des leaders de ladite coalition pour officialiser le rejet du dialogue, Taxawu Senegaal aussi a publié un communiqué de presse pour donner sa position.

Comme annoncé par iGFM il y a peu, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi a solennellement officialisé le rejet du dialogue qui s’ouvrira le 30 mai prochain. Taxawu Senegaal , qui compte prendre part au dialogue, vient de réagir. Et c’est pour donner un son de cloche différent de celui joué par Yewwi Askan Wi.

"Taxawu Senegaal constate que, dans un communiqué de presse en date du 25 mai 2023, la conférence des Leaders de la coalition Yewwi Askan Wi rejette toute participation au dialogue national lancé par le Chef de l’Etat. Taxawu Senegaal tient à informer l’opinion publique que lors de la réunion de la conférence des leaders, aucune décision consensuelle n’a été prise sur cette question", précisent Khalifa Sall et ses partisans dans un communiqué de presse.

Sur l’appel au dialogue, Taxawu Senegaal dit se réserver le droit de consulter ses instances de base ainsi que les partis et mouvements alliés. "Par ailleurs, Taxawu Senegaal rappelle, pour que nul n’en ignore, qu’elle est membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi et a toujours travaillé à son ouverture et à son unité. Elle entend continuer dans cette voie", indiquent la formation politique dans son document de presse.