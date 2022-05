mercredi 11 mai 2022 • 636 lectures • 0 commentaires

À ce stade du processus qui doit mener aux élections législatives, plusieurs listes ont été rejetées. La société civile est montée au créneau. Elle envoyé un message aux différents acteurs.

«En dépit des efforts importants consentis par l’Administration électorale pour améliorer la transparence et l’organisation du parrainage en vue des élections législatives du 31 juillet 2022, la société civile constate que les rejets définitifs pour autres motifs qui ne laissent aucune possibilité de régularisation, sont à la base de l’élimination éventuelle d’un nombre important de listes de candidatures», regrette la société civile regroupée autour du COSCE et de la PACTE.



Se disant soucieuse du renforcement du climat de confiance et de transparence qui ont prévalu jusque-là, elle appelle au calme les acteurs dont les listes ont été recalées et sollicite des autorités électorales qu’il leur soit accordé la possibilité de régulariser leurs listes de parrainages.



A cet effet, la société civile préconise : la notification des listes et motifs de rejets aux mandataires ; l’accès aux fiches de parrainages déposées, à défaut de disposer des copies et la correction des erreurs matérielles, notamment celles liées à la saisie des listes de parrainages, avant le début de l’analyse de la recevabilité juridique des dossiers de candidatures.