Relance des activités économiques: Pape Gorgui Ndong plébiscité par les femmes de Pikine

iGFM-(Dakar) L’après Covid se prépare activement dans le département de Pikine. En effet, le maire de Pikine Ouest a procédé à la remise de financement d’un montant de 200 millions de nos francs à 150 groupements économiques, soit plus de 1000 femmes beneficiaires pour la relance de leurs activités génératrices de revenu. Cette action se tient dans un contexte marqué par la volonté des autorités étatiques de vouloir relancer l’économie nationale après 3 à 4 mois d’inactivité pour cause de pandémie du Covid 19.

Pour donner suite favorable aux directives du chef de l’État de faire de la relance de l’economie une priorité, Pape Gorgui Ndong, en bon militant a procédé, ce jeudi, au financement des femmes de Pikine. Une grande première dans le département et même dans le Sénégal au regard du montant important de 200 millions distribué à une couche aussi sensible, dans un contexte difficile marqué par l’avènement du Covid. Expliquant l’objectif recherché à travers ce geste, le PCA de Sen’Eau a laissé entendre que Pikine compte mener le peloton de tête des départements devant réaliser le projet cher du chef de l’État de se mettre dans l’ère de l’après Covid pour permettre aux citoyens de bien redémarrer leurs activités économiques et sociales. Dans son discours, Pape Gorgui Ndong n’a pas manqué d’étaler toute sa reconnaissance à l’endroit du chef de l’État pour la confiance renouvelée sur sa propre personne »Je ne ménagerai aucun effort pour témoigner ai président Macky Sall loyauté, fidélité et disponibilité afin qu’il réussisse sa mission de mettre définitivement ce pays sur les rampes de l’émergence », a déclaré le maire de Pikine Ouest. Analysant l’actualité politique et la vie de son parti, le PCA de Sen’Eau en appelle à la raison et à la discipline de tous les militants qui, selon’ lui, doivent prendre exemple sur leur leader, le Président Sall connu pour sa discipline légendaire. Pape Gorgui a aussi donne rendez vous à d’autres couches socioprofessionnelles du département pour les accompagner dans leurs projets de développement économique et social. Rendez vous est alors donné dans les plus brefs délais aux charretiers, aux artisans et aux autres jeunes qui s’activent dans l’informel.