mardi 27 octobre 2020 • 97 lectures • 0 commentaires

Actualité 45 mins Taille

IGFM - Le chef de l’Etat ne cesse d’accorder des faveurs à ce secteur le plus touché par le Covid-19. Après avoir injecté des milliards de FCfa pour perfuser un secteur en agonie, le Président Sall a encore fait des faveurs au tourisme. C’était vendredi dernier à l’issue de l’audience qu’il a accordée à la Fédération des organisations patronales de l’industrie hôtelière du Sénégal (Fopits) conduite par son président Mamadou Racine Sy.

Macky Sall a annoncé une enveloppe de 50 milliards de FCfa qui sera levée dans le circuit bancaire pour aider à la relance du secteur. «L’Etat n’a pas vocation à financer l’investissement», précise le Président Sall qui a annoncé avoir aussi «demandé aux banques de poursuivre le différé sur le remboursement jusqu’à la fin de l’année. On reporte jusqu’à la fin de 2020, comme ça, il n’y aura pas de pression sur vous (les professionnels du tourisme : Ndlr). Par rapport à la dette, il n’y aura pas de pression sur la dette fiscale. Ces questions sont faites pour vous permettre de respirer.»

Ces gestes annoncés par le Président Sall ont touché les professionnels du secteur. Leur voix est portée par Mamadou Racine Sy : «Avec cette pandémie d’une ampleur inédite, je l’ai dit et revendiqué haut et fort que nous nous souviendrons toujours de votre discours du 3 avril. Nous étions quand même au fond de l’abîme. Il n’y a que nous qui pouvons mesurer le désarroi dans lequel nous nous sommes trouvés au moment où vous prononciez votre discours. Nous n’avions aucune visibilité, nous étions totalement dans le flou le plus absolu. Et votre discours a suscité beaucoup d’espoir au niveau du secteur privé national.» Le Président de la Fopits s’est réjoui que Macky Sall soit «le premier chef d’Etat à avoir présidé au lancement de la saison touristique à Saly-Portudal».