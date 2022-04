Relance Post Covid- La chambre de commerce de Dakar accompagne les femmes...

vendredi 1 avril 2022 • 26 lectures • 0 commentaires

Actualité 9 mins Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) La Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (Cciad) par le biais de sa commission Genre et Entreprenariat féminin a organisé ce vendredi un forum sur la thématique: "Relance de l'économie nationale: enjeux et défis du PAPS 2A.

PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 26 fois.

Publié par Harouna Fall editor