iGFM - (Dakar) Le 44ème anniversaire de la révolution iranienne a été célébré à Dakar en présence de hautes autorités du Sénégal et en présence de l'Ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal , SE Mohamed Reza Deshiri.

Actualité oblige, une minute de silence a été observée pour saluer la mémoire des victimes des tremblements de terre en Turquie, en Syrie et à Khoy.

Le Sénégal est le premier pays d'Afrique sub- saharienne à ouvrir une Ambassade à Téhéran a rappelé Mme Fatou Ndiaye DG du protocole au ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

De son côté, l'Iran participe activement au renouvellement de notre parc automobile à travers Seniran présente depuis 2009 et qui a déjà mis sur le marché plus de 3000 taxis et véhicules utilitaires.



Le Sénégal est d'ailleurs le seul pays africain à accueillir l'industrie automobile iranienne.

Dans le domaine énergétique, l'Iran a déjà construit deux centrales électriques de même que l'édification de la ligne de haute tension électrique Tobène -Kaolack- Touba.



Idem pour le volet commercial ; une délégation de l'Unacois a récemment séjourné en Iran pour booster les relations d'affaires entre les deux pays.



Sans oublier le rôle prépondérant de la mission diplomatique basée à Dakar pour la mise en œuvre du match Iran/ Sénégal qui s'est joué il ya quelques mois en prélude au Mondial Qatari.



Autant dire que des deux côtés, le renforcement de l'axe Dakar/ Téhéran est de mise conformément à la vision du chef du gouvernement iranien Son Excellence Ibrahim Raisi et du Président Macky Sall.

La coopération rayonne par ailleurs notamment grâce au jumelage des Îles de Gorée et Kong de même que celui de Touba et la ville de Kashan.



L'Iran est une puissance industrielle, scientifique et agricole qui a fait de l'Afrique sa priorité dans le respect mutuel et le transfert continu de technologies.



C'est aussi un modèle de démocratie, de promotion de la femme, de créativité et de réalisations sociales au Moyen-Orient.