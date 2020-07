Relégué sans avoir joué, le Depertivo compte saisir les hautes instances

iGFM-(Dakar) Relégué sans avoir disputé le dernier match de la saison, le club galicien ne compte pas en rester là.

Lundi soir, le Championnat espagnol de D2 s’est terminé de manière étrange puisque la rencontre qui devait opposer La Corogne à Fuenlabrada a été reportée. Fuenlabrada, club madrilène, a détecté huit cas de coronavirus. De nombreux clubs affectés par la situation ont haussé la voix, s’estimant lésés par ce report. Le match a été repoussé au 30 juillet.

Le Deportivo La Corogne, qui a été relégué après les matches de lundi, jouait le maintien sans avoir son destin en main. Fuenlabrada avait une chance d’accrocher les play-offs, Un nul contre la Corogne lui suffisait pour éjecter Elche des places qualificatives.

« Nous irons vers les plus hautes instances, parce ce qu’il s’est passé est lamentable »

Fernando Vidal, le président du Deportivo La Corogne

« Nous irons vers les plus hautes instances, parce que ce qu’il s’est passé est lamentable, a fulminé le président du Deportivo, Fernando Vidal, devant la presse. C’est le comble que le principe d’égalité pour tous ne soit pas respecté. La compétition a été totalement et absolument faussée. On a été très surpris quand on nous a dit que le reste des matches allait être disputé. Une très grave erreur a été commise. Les deux dernières journées doivent être disputées à la même heure, c’est la règle. La dernière journée doit être rejouée, il n’y a pas d’autre solution. »

Vidal n’exclut pas d’aller très loin dans la procédure, jusqu’au TAS (Tribunal arbitral du sport). Une situation qui a fait réagir Pacheta, l’entraîneur d’Elche : « Elche est le seul club pénalisé. Que doit-on faire ? On continue à s’entraîner, ou je donne deux jours de vacances aux joueurs. On va exploser. On joue depuis deux mois et demi sans un jour de repos. »

Javier Tebas, le président de la Liga, a prévenu tous les plaignants : « Évidemment, la journée ne sera pas rejouée. »Selon la presse espagnole, après le report de La Corogne – Fuenlabrada au 30 juillet, les demi-finales des play-offs d’accession devraient être repoussées aux 2 et 5 août, et la finale en matches aller-retour les 8 et 11 août, pour décider qui accompagnera Huesca et Cadix en Liga la saison prochaine.