samedi 10 décembre 2022 • 812 lectures • 0 commentaires

People 4 heures Taille

Youssou Ndour et Omar Pène vont-ils servir aux mélomanes un second volume de «Euleuk Ci biir» ? Dans les colonnes de l’Observateur, le lead vocal du Super Diamono ne dit pas non à l’idée.

«Pourquoi pas ! Youssou et moi, on se connait très bien et on partage énormément de choses. Ce ne sera donc pas une surprise si on décide de faire le 2° volume de ‘‘Euleuk ci bir’’. C'est une idée qui pend dans l'air. Si jamais on décide de le faire dans les prochains jours, cela ne nécessiterait pas beaucoup de réunions. Il suffit juste d'un coup de fil et cela se fera.



Il y a tellement de gens qui me le réclament et je suis certain que du côté de Youssou, c'est la même chose. D'ailleurs, on s'est parlé le soir de ma consécration au téléphone. Pendant que j'étais à Abuja, il m'a appelé pour me féliciter. C'est vous dire, les relations particulières que nous entretenons.»