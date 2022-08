mercredi 3 août 2022 • 1323 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'info a fait le tour du net ces dernières heures. Mais, pour le moment, le communiqué officiel du conseil des ministres ne fait pas mention d’une dissolution du gouvernement par le chef de l’Etat.

Le conseil des ministre s’est tenu ce mercredi au palais présidentiel. L'information selon laquelle les ministres ont été remerciés par le chef de l’Etat qui leur aurait dit sa volonté de dissoudre le gouvernement, fait actuellement le tour du net. Elle ne figure, cependant, pas dans le communiqué officiel du conseil des ministres.



Ce texte officiel rapporte juste, que le chef de l’Etat s’est félicité du respect du calendrier électoral et du bon déroulement des législatives, «dans le calme la sérénité et la transparence sur l’étendue du territoire national, en présence d’observateurs déployés par des organisations internationales et la société civile.»



Aussi, le président Macky Sall, «saluant la crédibilité de notre système électoral et l’exemplarité de la démocratie sénégalaise, a félicité le ministre de l’Intérieur et les autorités administratives gouverneurs préfets et sous-préfets, la Direction générale des élections, la Commission électorale nationale autonome, les forces de défense et de sécurité et la presse audiovisuelle et en ligne pour l’excellente organisation et la couverture du scrutin», lit-on dans le document.



Il a aussi demandé au gouvernement de préparer et d’accompagner l’installation, dans les meilleures conditions, les députés de la 14ème législature.