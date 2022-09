dimanche 18 septembre 2022 • 368 lectures • 0 commentaires

Une bonne quinzaine du défunt gouvernement n’ont pas été reconduits dans le nouvel attelage. Certains d’entre eux ont réagi.

Amadou Hott



«Je voudrais remercier le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, pour sa confiance et l'honneur qu'il m'a fait de servir mon pays en tant que Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération de mai 2019 à aujourd'hui, et avant en tant que Conseiller spécial du Président de la République, Président du Conseil d'administration de AIBD puis Directeur général du Fonsis.

Malgré un contexte mondial difficile, nous avons pu faire des réalisations importantes pour poursuivre le chemin de l'émergence et faire face aux défis de la pandémie de Covid-19 ainsi qu'aux conséquences de la guerre en Ukraine. Je souhaite beaucoup de succès au Président de la République et au nouveau gouvernement.»



Moise SARR



« Le Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL, vient de mettre fin à ma mission en qualité de Secrétaire d'Etat chargé des Sénégalais de l'Extérieur.

Je voudrais Lui exprimer ma profonde gratitude pour la confiance portée sur ma modeste personne pour, pendant plus trois ans et avec deux Ministres différents, porter son projet en faveur de notre vaillante diaspora.

Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné dans cette belle aventure, passionnante, exaltante, pleine de défis et enrichissante à plus d'un titre.

A mon successeur, je souhaite plein succès dans sa nouvelle mission et me mets à sa disposition à toutes fins utiles.»



Alioune SARR



« Je rends Grâce à ALLAH et prie sur le Prophète Seydina Mohamed (PSL). Je prie pour mes parents sans qui, rien ne serait possible. Je remercie ma famille pour son soutien précieux de tous les jours.

Je remercie Son Excellence M. Macky SALL, Président de la République, pour sa confiance renouvelée et l'honneur qu’il m'a fait de pouvoir servir nos compatriotes dans mes fonctions successives de membre du Gouvernement du Sénégal.

Je remercie aussi le Président Moustapha NIASSE qui m'a toujours prodigué ses conseils et renouvelé sa confiance durant ce parcours au service du Sénégal.

Je remercie les membres de mes cabinets respectifs et tous les personnels de l’administration pour leur engagement patriotique, pour leur loyauté et pour leurs compétences, dans l'exercice de leurs missions.

J'exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance au peuple sénégalais qui nous a forgé et accompagné dans nos missions successives. Nous lui sommes éternellement redevable et restons éternellement à son service.

Je souhaite une grande réussite avec beaucoup de succès au Chef de l’Etat Son Excellence M. Macky SALL, au nouveau Premier Ministre M. Amadou BA et à toute l’équipe gouvernementale, dans leurs missions au service du Sénégal. »



Aminata Assome Diatta



«Je rends grâce à Allah qui m'a permis de servir mon pays à ce haut niveau de responsabilité pendant plus de 3 ans. Je rends grâce à son Excellence Monsieur Macky Sall Président de la République.

Je lui exprime toute ma gratitude pour la confiance accordée à ma personne à plusieurs reprises au sein du gouvernement. Je lui serai infiniment reconnaissante pour m'avoir choisie parmi tant de Sénégalais.

Je souhaite du fond du cœur bonne chance et pleins succès au Premier ministre Amadou Ba et son gouvernement. A mes collaborateurs et collègues commissaires aux enquêtes économiques, j’adresse mes sincères remerciements et souhaite une bonne continuation. »



Abdou Karim Sall



"Je voudrais rendre grâce à Allah le tout puissant qui m'a permis de servir avec bonheur le Sénégal à travers une responsabilité ministérielle que le Président de la République avait bien voulu me confier.

Je le remercie pour cette confiance.

Je remercie ma famille, mes amis de mbao et du département de pikine, de Orkadiere et du département de kanel. Je félicite le Premier Ministre et tous les membres du nouveau gouvernement."