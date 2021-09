lundi 13 septembre 2021 • 264 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les représentants de l’attaquant sénégalais de Marseille, Ahmadou Bamba Dieng, auteur, samedi, d’un doublé contre l’AS Monaco, rencontrent, mardi, la direction du club phocéen dans le cadre de la renégociation du salaire du joueur formé à l’institut Diambars de Saly, a annoncé le quotidien français l’Equipe dans son édition de lundi.

'’Le hasard faisant bien les choses pour Dieng, la réunion entre ses représentants et la direction, d’abord prévue vendredi avant Monaco, aura lieu demain (mardi). Le poids de son doublé devrait compter dans les négociations’’, commente le quotidien sportif.

L’Equipe rappelle que l’OM avait décidé de lever l’option d’achat sur Bamba Dieng ‘’en fin de saison dernière pour 450.000 euros (295.180.650 francs) avec un salaire très bras’’.

En ce moment-là, le jeune attaquant, meilleur buteur de la phase aller de Ligue 1 sénégalaise avec 12 buts marqués en 12 matchs lors de la saison 2019-2020, était dans le viseur du Feyenoord (Pays Bas).

Mais l’OM qui avait recruté le jeune footballeur ‘’sur vidéos’’ dans le cadre de son partenariat avec Diambars, avait demandé 4 millions d’euros (2.623.828.000 francs) pour laisser partir le jeune footballeur dans le club qui a recruté son ancien coéquipier, Alioune Badara Baldé, ancien attaquant de l’équipe nationale U17.

Agé de 21 ans, Bamba Dieng habite encore au centre de formation et mange dans un restaurant sénégalais de Marseille. Le doublé n’avait pas changé ses habitudes dimanche, fait savoir la publication.

Le jeune attaquant sénégalais, conseillé par Bocar Seck, le fils du président de Diambars, Saer Seck, ancien footballeur professionnel, et est couvé par les deux Français d’origine sénégalaise de l’OM, Boubacar Kamara et Pape Gueye.

En attendant les retours de l’attaquant français Dimitri Payet et du Polonais Arkadiusz Milik, le jeune footballeur sénégalais a réussi son entrée dans le cœur des supporters et des dirigeants de l’OM.

Avec APS