lundi 7 décembre 2020 • 685 lectures • 1 commentaires

Politique 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Souleymane Jules Diop en remet une couche. En effet, après avoir annoncé hier dimanche que Khalifa Sall a rencontré le président Macky Sall, les responsables de Taxawu Sénégal ont tout de suite démenti. Mais, répondant à certains d’entre eux, il a annoncé un contenu.

«Au moins un qui reconnaît qu'à l'insu des thuriféraires qui s'agitent, j'ai pris Khalifa Sall par la main, à sa demande, pour le conduire chez le Président Sall. Je n'en demandais pas plus, et mon but n'est pas de polémiquer ou de faire le moindre mal à Khalifa, un homme d'une grande courtoisie", répondait-t-il sur la décalration de Moussa Tine qu'il a plaqué sur sa page Facebook.

Et d'ajouter: "Je rappelle que Khalifa Sall est représenté dans le dialogue national et il dialogue avec le pouvoir, sur des sujets bien précis. Contrairement à ce qu'affirme mon ami et frère Moussa, mon intention n'est pas de semer la confusion, je m'y serais pris autrement et il me connaît assez bien pour le savoir. Les tous prochains mois permettront de clarifier les sénégalais sur un contenu que je ne divulguerai pour rien au monde."

Pour rappel, Soulemane Jules Diop avait déclaré hier dimanche, dans l'émission "le Grand Jury" de la Rfm, que "le président rencontre ses opposants." Et il avait déclaré que Khalifa Sall en fait partie. "Y compris ceux qui disent qu’ils ne veulent pas le voir. Par exemple, Khalifa Sall. Oui ils se sont rencontrés. Afin il est allé le trouver. Ils se sont parlés, ils ont échangé.", disait-t-il.

Faux, avait rétorqué Moussa Taye, conseiller politique de l'ancien maire de Dakar. "Ces propos de Monsieur Souleymane Jules Diop n’ont aucun fondement. Ce sont des allégations mensongères. La dernière fois que Khalifa Sall a rencontré Macky Sall c’est en février 2020, à l’occasion de la lutte contre la Covid 19. C’était au Palais, à midi. Au vu et au su de tout le monde. L’avant-dernière rencontre entre Khalifa et Macky remonte à la veille des élections locales de 2014", a-t-il précisé.