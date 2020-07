René Capin, cerveau présumé de la tuerie de Boffa: «J’ai été torturé»

iGFM – (Dakar) René Capin, considéré comme le cerveau de la tuerie de Boffa, a fait face au Juge d’instruction hier mardi. Il a déclaré au magistrat qu’il a fait l’objet de torture lors de l’enquête préliminaire. Ce que son avocat a dénoncé.

«Ce que je déplore, c’est que de plus en plus, des personnes arrêtées pour certaines infractions, se plaignent de tortures. C’est grave. Cela, je le déplore. Et dans ce dossier je ne manquerai pas de le déplorer. Mon client l’a allégué. Ce n’est pas que dans ce dossier. Cette semaine, j’ai eu plusieurs dossiers et toutes ces personnes ont parlé de tortures», regrette Me Ciré Clédor Ly.

La robe noire indique que pour la plupart, ces clients ont pointé du doigt la gendarmerie: «J’ai toujours soutenu que, dans ce pays, la gendarmerie est la crème en ce qui concerne les forces de l’ordre, de défense et de sécurité. Or, de plus en plus, il y a des allégations de torture et des accusations contre ce corps.»