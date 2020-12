Absent lors des deux derniers matches, Alfred Gomis s'apprête à en manquer un troisième avec Rennes. Le gardien sénégalais (27 ans, 10 sélections), blessé à une hanche lors d'un entraînement au début du mois, ne sera pas rétabli pour le déplacement du club breton à Nice, dimanche (12 heures GMT), où Romain Salin, sa doublure devrait donc encore le suppléer.

« Il est sur le chemin du retour mais n'est pas encore apte, a indiqué ce vendredi son entraîneur, Julien Stéphan, en visioconférence depuis Marbella, où son équipe effectue un stage de trois jours. Ce n'est pas un problème musculaire », a précisé le technicien à propos du gardien, qui participe à ce stage.

Prudence pour Aguerd et Terrier

Par ailleurs, Nayef Aguerd et Martin Terrier, également indisponibles récemment après avoir été infectés par le Covid-19, postulent de nouveau à une place dans le groupe. « Ce sont des joueurs qui ont été touchés. On a peu de visibilité sur les conséquences de cette maladie. C'est très individuel sur les degrés de forme et de récupération, a estimé Stéphan, en restant prudent.

Nayef a pu faire un bout de match (contre Séville, mardi), mais entre faire un bout de match et faire 90 minutes, il y a encore un pas important. Martin reprend tout juste les entraînements collectifs. Ça se passe relativement bien depuis qu'il est revenu sur le terrain. J'ai encore besoin d'avoir des informations supplémentaires pour voir dans quelle mesure on peut les utiliser en compétition. »