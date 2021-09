vendredi 17 septembre 2021 • 123 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Remplaçant jeudi contre Tottenham, Alfred Gomis retrouvera sa place de titulaire dans le but de Rennes, dimanche à Marseille.

Alfred Gomis, sur le banc jeudi en Ligue Europa Conférence face à Tottenham (2-2), retrouvera sa place dans le but du Stade Rennais, dimanche à Marseille (17 heures). Bruno Genesio l'a annoncé ce vendredi après-midi en conférence de presse : « Jeudi, il sortait tout juste de sa période d'isolement, ça me semblait plus judicieux de faire jouer Romain (Salin), mais la hiérarchie n'est pas modifiée. »

Pour ce rendez-vous, les Bretons n'enregistreront pas de retour hormis, peut-être, celui de Martin Terrier, toujours incertain : « Une douleur derrière le genou l'empêche d'accélérer et d'être à 100 % », a rappelé l'entraîneur breton. Lovro Majer (contusion) est toujours forfait, tout comme Jérémy Geslin (genou), jusqu'en janvier, et Jérémy Doku, en phase de réathlétisation. « Ça va beaucoup mieux pour lui », a commenté Bruno Genesio.

Avec L'Equipe