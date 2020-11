mardi 24 novembre 2020 • 82 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Rennes accueille Chelsea, mardi soir, pour la 4e journée de Ligue des Champions. Les deux gardiens de buts sénégalais, Alfred Gomis et Edouard Mendy vont se retrouver une nouvelle fois plus de deux semaines après la manche aller remportée (3-0) par le portier titulaires des Lions du Sénégal.

La quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions offre un duel entre le Stade Rennais et Chelsea. À domicile, les Bretons s'organisent dans un 4-3-3 avec Alfred Gomis comme dernier rempart. Hamari Traoré, Damien Da Silva, Gerzino Nyamsi et Adrien Truffert composent la défense. Aligné en sentinelle, Steven Nzonzi est accompagné par Benjamin Bourigeaud et Eduardo Camavinga dans l'entrejeu. Jeremy Doku et James Léa Siliki épaulent en attaque Serhou Guirassy.

De son côté, Chelsea mise sur un 4-3-3 avec Édouard Mendy dans les buts derrière Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Thiago Silva et Ben Chilwell. Matéo Kovacic, Jorginho et Mason Mount se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi prennent les couloirs tandis que Tammy Abraham est seul en pointe.

Les compositions :

Stade Rennais : Gomis - Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Doku, Guirassy, Léa Siliki

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Zouma, Silva, Chilwell - Kovacic, Jorginho, Mount - Hudson-Odoi, Abraham, Werner