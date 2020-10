mardi 20 octobre 2020 • 65 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) De retour de blessure, Alfred Gomis sera dans les buts rennais, ce mardi soir, pour la première fois depuis son transfert. Le gardien international sénégalais va affronter Krasnodar, en Ligue des Champions.

La Ligue des Champions est de retour ce soir ! Et pour la première fois de son histoire, le Stade Rennais va faire ses premiers pas dans cette compétition. À cette occasion, le club breton reçoit l'équipe russe de Krasnodar au Roazhon Park (19h UTC). Pour ce choc du groupe E, Julien Stéphan devrait proposer son équipe en 4-3-3. Gomis gardera les buts rennais et aura devant lui une défense composée par Dalbert à gauche, Aguerd et Da Silva dans l'axe et Traoré à droite. Le trio du milieu devrait être avec Nzonzi en pointe basse, accompagné par Bourigeaud et Camavinga. Enfin, en attaque, Terrier sera chargé d'animer l'aile gauche, Del Castillo à droite et Guirassy dans l'axe.

Du côté de Krasnodar, il faudra se passer de Rémy Cabella testé positif à la Covid-19. Pour le reste, cela devrait être du classique en 4-3-3. Safonov sera aligné dans les buts. Une défense où on retrouvera Ramirez, Kaio, Martinovitch et Petrov. Au milieu, Olsson, Vilhena et Outkine seront chargés d'animer le jeu. Le trio d'attaque sera composé par Koutovoï, Berg et Claesson.