iGFM - (Dakar) L'assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, s'est tenue ce vendredi à Dakar.

A l'issue de cette rencontre, le président de la Chambre de Commerce de Dakar, Abdoulaye Sow a été portée à la tête de l'Union par 7 présidents de chambre de commerce, à la place de Serigne Mboup, désormais ancien président de cette organisation.

Après avoir été installé avec acclamation par ses pairs, le président Abdoulaye Sow a indiqué que: "Nous avons constaté sur le plan national et international que depuis 2015 la situation constatée avec l'Union ne pouvait plus prospérer, avec l'absence répétée du Sénégal dans les rencontres internationales. Cnstatant ce manquement, nous avons décidé de faire ce que nous devons faire pour honorer le Sénégal. On a saisi les autorités pour procéder au changement du bureau et élire un nouveau président en ma modeste personne".

Avant de poursuivre: "Je remercie mes pairs et je tends la main à tout le monde. nous travaillons pour le sénégal, je remercie tout le monde pour la marque de sympathie et de confiance à notre endroit.

Le nouveau bureau se présente comme suit: 1er vice-président M. Seyni Ndiaye Sène, Président CCIA de Louga, 2e président Jean Pascal Ehemba, Président CCIA de Ziguinchor, Secrétaire élu, M. Cheikh Mouhamadou Sourang, Président CCIA de Saint Louis, secrétaire adjoint, Maodo Sarr, Président CCIA de Kaffrine, Trésorier Djibril Cissé, Président CCIA de Tamba, Trésorier adjoint, Mamadou Cherif Diallo, Président CCIA de Kolda.