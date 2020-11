jeudi 12 novembre 2020 • 113 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Aujourd’hui jeudi, c’est jour de rentrée des classes pour les écoliers, collégiens et lycéens. Fraîchement nommé président du conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck leur envoie un message.

«En ce jour de rentrée scolaire, je salue et encourage l’ensemble des enseignants et leur souhaite plein succès dans leur noble mission. Je souhaite à nos enfants et aux parents d'élèves une année scolaire apaisée et réussie», lit-on dans un texte parvenu à iGfm.

Pour rappel, le désormais nouveau président du Cese a fait sa première apparition officielle, en tant dans ses nouvelles fonctions en début de semaine, lors de la journée des forces armées célébrée au Camp Dial Diop. La cérémonie avait été présidée par le chef de l’Etat.

Le président Macky Sall, lui-même, s'était prêté au même exercice plus tôt. "Je souhaite une bonne rentrée scolaire à nos élèves et à toute la communauté éducative de notre pays. Continuons de respecter le règlement sanitaire pour maintenir nos acquis dans la lutte contre la pandémie COVID-19", avait-t-il fait publier sur twitter.