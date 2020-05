Réouverture des classes à Ziguinchor : La municipalité débloque plus de 150.000.000 FCFA

iGFM-(Dakar) La commune de Ziguinchor avec à sa tête le député maire Abdoulaye Baldé, a débloqué la somme de plus de 150.000.000 FCFA pour l’achat de matériels importants pour accompagner dans le cadre de la réouverture des classes prévue le 2 juin prochain.

Une somme qui a été destinée à l’achat de plus 60.000 masques, de 150 fûts de lave mains, de 100 cartons de savons, de 190 cartons de gels madars et de 100 cartons de savons liquides et 100 cartons gels hydroalcooliques. Ce matériel a été remis ce mercredi matin aux différents lycées, collèges publics et privés, et écoles primaires privés et publics et centres de formation de la commune et de tout le département. La cérémonie de remise qui s’est déroulée à l’école primaire «Jean Kandé», a été marquée par la présence de l’adjoint au Préfet de Ziguinchor, du maire Abdoulaye Baldé et des membres de son équipe municipale, des enseignants de la commune et des autorités académiques de la région. «Cet important lot de matériel a été acquis grâce au soutien de l’association des maires francophones et de la commune de Ziguinchor. Un matériel composé de plus de 60.000 masques dont 50.000 qui sont destinés aux écoles primaires, secondaires et élémentaires de la commune de Ziguinchor, de 150 futs de lave mains, de 100 cartons de savons, de 190 cartons de gels madars, de 100 cartons de savons liquides, et de 100 cartons gels hydro alcooliques va permettre aux enseignants, au corps administratif et élèves de reprendre les cours le 2 juin prochain dans de bonnes conditions de sécurité», a dit le premier magistrat de la ville de Ziguinchor Abdoulaye Baldé. «Nous avons aussi joué notre partition à la suite de ce que nous avions promis. Nous avons saupoudré plus de 1000 salles de classes qui s’ajoutent à ces efforts qui ont été consentis par la commune pour accompagner les élèves. C’est pourquoi, je pense qu’ils vont reprendre les cours dans de bonnes conditions sécuritaires », a ajouté l’édile de Ziguinchor. Abdoulaye Baldé de rassurer par ailleurs que : «la mairie, en partenariat les services d’hygiène et les autorités administratives sont en train de prendre toutes les mesures pour permettre aux éléves d’étudier dans de bonnes conditions durant la période hivernale»

IGFM