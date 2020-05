Réouverture des classes: Auchan aussi aide l’Etat

iGFM – (Dakar) Les élèves en classe d’examen vont reprendre le chemin des classes le 2 juin prochain. Ce qui suscite la crainte de beaucoup de parents d’élèves. L’Etat du Sénégal a fait concevoir des millions de masque pour leur protection. Auchan aussi est venu à la rescousse.

«Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, Auchan Retail Sénégal a décidé de faire un don de 400 000 (quatre cent mille) masques pour les élèves au Fonds FORCE COVID-19 mis en place par l’Etat du Sénégal. Auchan Retail Sénégal attache la plus haute importance à la santé de tous et compte à travers cette contribution faciliter la protection des élèves et le soutien aux couches vulnérables de la population», a indiqué la grande surface. Globalement, elle chiffre sa contribution dans la lutte contre le coronavirus, en moyens humains, techniques et financiers, à 300 millions de Francs CFA.