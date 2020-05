Réouverture des lieux de culte : Aly Ngouille Ndiaye veut juste 12 personnes dans les mosquées

iGFM – (Dakar) – Intervenant hier sur la TFM, après l’adresse du Chef de l’Etat, le ministre de l’Intérieur a annoncé une décision qui risque de créer des réactions inattendues. « On n’ouvrira pas comme ça les portes des mosquées ou églises. On va discuter avec les responsables religieux pour voir les modalités d’ouvertures des lieux de cultes. Les mosquées ou églises ne seront pas ouvertes à tous car on doit surtout tenir au respect des mesures barrières. Dans le rite de Imam Malick, 12 personnes suffisent pour la prière du vendredi. Alors on fera de telle sorte que ce nombre ne soit pas dépassé », a –t-il laissé entendre.

IGFM