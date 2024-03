dimanche 17 mars 2024 • 128 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La présidente du Mouvement d’Action pour le Renouveau et de l’Inclusion Emergente de Thiaroye sur Mer, Marie Ndiaye a profité de sa caravane de soutien à son candidat Amadou Bâ pour apporter la réplique à M. Ousmane Sonko qui s’est attaqué à son leader.

« Notre candidat ne gère pas les détails. C’est un tecchnocrate, un bureaucrate, un administrateur. Avec une expérience avérée dans la gestion de l’Etat. Il a eu à occuper plusieurs postes de responsabilités, il a été Inspecteur des Impôts et Domaines, Directeur des Impôts et Domaines, Ministre de l’Economie et des Finances, Premier ministre. » a-t-elle énuméré. Avant de poursuivre: « C’est sous son magistère que tous les grands projets du chef de l’Etat ont été réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE). Notamment le pôle urbain de Diamniadio, le TER, le BRT, l’autoroute Ila Touba, AIBD-MBOUR-KAOLACK. C’est lui que le président Macky Sall a choisi pour le remplacer à la tête du pays. Nous ne sommes pas avec un candidat qui gère les détails » soutient elle.

Auparavant, la caravane qu’elle a organisé a sillonné les rues de Thiaroye Azur, Thiaroye Sur Mer, Poste Thiaoroye pour appeler les populations à faire un bon choix et à voter pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), M. Amadou Bâ.