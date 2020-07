Report de la CAN 2021 : Ce qu’en pense le Ministre camerounais des Sports

iGFM-(Dakar) La décision est tombée mardi dernier. La CAN 2021 et le CHAN 2020 sont reportés par la CAF. La première compétition à janvier 2022 et la deuxième à janvier 2021. Deux tournois qui seront organisés par le Cameroun.

Dans une interview accordée à Cameroun Tribune, le ministre camerounais des sports Professeur Narcisse Mouelle Kombi se réjouit de la décision prise par la CAF. A en croire ses propos, ces reports vont permettre à son pays de mettre les choses en œuvre pour offrir de belles organisations.

« C’est un sentiment jubilatoire dans la mesure où ces importantes décisions confortent la pertinence de l’option du Président de la République… de faire du Cameroun une terre d’accueil de très importantes compétitions internationales que sont le CHAN et la CAN. Auxquelles on peut ajouter la Ligue africaine des Champions », a-t-il déclaré.

« … Avec les décisions prises (par la CAF), les perspectives sont plus claires. Nous savons que le CHAN aura lieu dans six mois, la CAN en janvier 2022 et éventuellement la Ligue des Champions en fonction de l’évolution de la pandémie, qui se jouera dans la magnifique enceinte du stade de Japoma », a conclu le responsable des sports au pays des Lions Indomptables.

Notons qu’outre la CAN 2021 et le CHAN 2020, les demi-finales et finale de la Ligue des Champions CAF vont être jouées au Cameroun probablement en septembre prochain.