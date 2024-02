jeudi 8 février 2024 • 1446 lectures • 4 commentaires

«Aar Sunu Élections» annonce la Couleur. Ce jeudi, elle a appelé à la mobilisation contre le report de la présidentielle qu’elle qualifie de «violation».

Les mouvement citoyens, organisations religieuses, structures socio-professionnelles et autres personnalités de la société civile, réunis au sein de la plateforme "Aar sunu élection", exigent le rétablissement du calendrier républicain. Face à la presse ce jeudi, ils ont invité le pouvoir judiciaire, notamment le Conseil constitutionnel et la Cour suprême, «à prendre leurs responsabilités devant l’histoire en rétablissant immédiatement et légalement l’ordre constitutionnel.»



Puis, ils invitent nos citoyens à se mobiliser massivement pour apporter une réponse populaire, ferme, partout dans le pays et dans la diaspora pour empêcher cette confiscation du pouvoir. «Nous invitons tous les musulmans à se rendre massivement à la prière de ce vendredi 9 février habillés en blanc arborant les couleurs du drapeau national pour manifester colère et indignation face à cet affront fait au peuple sénégalais», lancent-ils.

"Aar Sunu Élection" invite également tous nos concitoyens chrétiens à se mobiliser ce dimanche 11 février durant leurs messes. «Au regard de leur rôle important dans la société, nous demandons aux religieux, notamment aux imams et aux prêtes, d’appeler dans leurs prêches du vendredi et homélies de dimanche au retour à la légalité constitutionnelle et au respect du calendrier électoral», ajoutent-ils.