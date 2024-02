mercredi 24 janvier 2024 • 1521 lectures • 1 commentaires

Ces derniers jours, un potentiel report de l’élection présidentielle est agité. Ce mercredi, le leader du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (Arc) a donné sa position sur le sujet.

«Depuis quelques jours, des voix s'élèvent cherchant à manipuler les Sénégalais en évoquant l'idée d'un report de l'élection présidentielle», a signalé le Mouvement Arc. Anta Babacar et ses camarades «rejettent catégoriquement toute tentative visant à violer le calendrier électoral au Sénégal».

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de iGFM, le mouvement souligne que notre démocratie fait déjà face à des faiblesses et défis majeurs. Mais, la seule voie vers le rétablissement des règles démocratiques est, selon Arc, «de former un front uni et sincère de l'opposition autour du respect des principes républicains.»