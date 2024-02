mardi 6 février 2024 • 846 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) Après le report de l'élection présidentielle, l’indignation fuse aussi chez les artistes, musiciens et autres célébrités.

«Faada Freddy» du groupe «Daara-j Family» ne s’est pas tu, face au tollé suscité par le report de la présidentielle : «Eh Ouai ! Le pouvoir et l’argent rendent fou !», a-t-il plaqué sur sa page Facebook.



«Ombré zion» aussi s’est joint au flot de désapprobations. «On ne veut pas de report des élections, vous les politiciens vous ne maitrisez pas le prototype sénégalais d’aujourd’hui. Notez bien que même s’il est dans son folklore quotidien, il sait faire preuve de discernement. Le sénégalais connaît bien ses priorités. ‘‘Dano beg sunu Sénégal si loxo you serr’’. La force restera toujours au peuple», a-t-il posté.



Checky Blaze s’est projeté dans l’après-report. Pour lui, Macky Sall va écarter Diomaye et tous ceux qui le dérangent. «Tout le monde sait que c'est de ça qu'il s'agit. On l'a laissé dérouler depuis 2 ans, c'est écœurant. On a laissé tomber les milliers de personnes emprisonnées injustement», crache-t-il.



Pour «One lyrical», l'«annulation» des élections par le président Macky Sall «est une atteinte à la démocratie». «La coupure d'internet restreint la liberté d'expression et l'accès à l'information. Les citoyens méritent des élections libres et équitables», a-t-il craché.



Halima Gadji a, lui, préféré pousser son cri de cœur en Wolof : «Aduna mo gúdu tank en 2011 Walf diokh la temps d'antenne ‘‘guay wakh loula nekh 2024’’ tu lui retire sa Licence. Le tyran n'a plus de limite.»