samedi 3 février 2024 • 3193 lectures • 6 commentaires

Alors que le report de la présidentielle prononcée par Macky Sall ce samedi suscite l’émoi, le président de la Guinée Bissau a, lui, adressé ses félicitations à Macky Sall. Pour lui, il s’agit là d’une décision sage.

«J'adresse mes sincères félicitations au Président Macky Sall du Sénégal pour la sage décision, prise ce 3 Février après concertation, du report des élections présidentielles. Ceci, dans le but d'aller vers des futures élections plus inclusives, plus justes et plus crédibles», a-t-il posté Umaro Sissoco Embalò sur ses plateformes numériques ce samedi. Un message qui intervient quelques heures seulement après le discours à la nation du Président Macky Sall.



— Umaro Sissoco Embaló (@USEmbalo)