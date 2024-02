samedi 3 février 2024 • 3848 lectures • 3 commentaires

Les Etats Unis d'Amérique viennent de s’exprimer sur le report de la présidentielle prononcée par le président Macky Sall. Le Bureau des affaires africaines a clairement regretté la perturbation du calendrier Républicain. Ci-dessous son texte.

«Le Sénégal a une forte tradition de démocratie et de transition pacifique du pouvoir. Nous respectons la nécessité d'enquêter sur les allégations d'irrégularités dans le processus de vérification des candidatures, mais nous regrettons les perturbations du calendrier électoral qui en résultent.



Nous exhortons tous les participants au processus électoral au Sénégal à s'engager pacifiquement dans cet effort important visant à fixer rapidement une nouvelle date et les conditions d'élections rapides, libres et équitables. Nous notons également la réitération par le Président Sall de sa décision de ne pas se présenter aux élections.»



— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF)