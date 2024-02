samedi 3 février 2024 • 2999 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) La commission de la Cedeao vient de réagir sur l’annonce du report de la Président sénégalaise.

La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) dit prendre note de la décision prise par les autorités sénégalaises de reporter les élections présidentielles prévues le 25 février 2024.



Cependant, elle exprime «sa préoccupation face aux circonstances qui ont conduit au report des élections et appelle les autorités compétentes à accélérer les différents processus en vue de fixer une nouvelle date pour les élections», dit-elle.



Dans son communiqué de presse, elle exhorte aussi l'ensemble de la classe politique à donner la priorité au dialogue et à la collaboration pour des élections transparentes, inclusives et crédibles.



«La Commission de la Cedeao salue le président Macky Sall pour avoir maintenu sa décision antérieure de ne pas briguer un autre mandat et l'encourage à continuer de défendre et de protéger la démocratie de longue date du Sénégal. tradition. La Commission restera saisie de la situation», conclue-t-elle dans son texte.





