mercredi 7 février 2024

Les Etats Unis d’Amérique suivent de très près la situation politique au Sénégal. Dans un communiqué rendu public hier, le département d’Etat Américain se dit alarmé par la tension à l’assemblée nationale et invite le gouvernement du Sénégal à organiser son élection présidentielle conformément à la Constitution et aux lois électorales.

«Nous sommes particulièrement alarmés par les informations selon lesquelles les forces de sécurité ont expulsé de force des parlementaires qui s'opposaient à un projet de loi visant à retarder les élections, ce qui a donné lieu à un vote à l'Assemblée nationale qui ne peut être considéré comme légitime compte tenu des conditions dans lesquelles il s'est déroulé. Les États-Unis exhortent le gouvernement du Sénégal à organiser son élection présidentielle conformément à la Constitution et aux lois électorales. Nous appelons également le gouvernement sénégalais à rétablir immédiatement le plein accès à Internet et à garantir que les libertés de réunion pacifique et d'expression, y compris pour les membres de la presse, soient pleinement respectées. Les États-Unis resteront engagés auprès de toutes les parties et partenaires régionaux dans les jours à venir», a régi ce 6 février, le département d’Etat américain.

De plus, le ministère de Blinken souligne que son pays est profondément préoccupé par les mesures prises pour retarder l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal. Un report qui va, «à l'encontre de la forte tradition démocratique du Sénégal», dit-il.