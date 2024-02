vendredi 9 février 2024 • 3460 lectures • 6 commentaires

Les réactions se poursuivent suite à l’adoption de la loi sur le report des élections jusqu’au 15 décembre 2024. En effet, les Usa ont de nouveau réagi. Et c’est pour appeler de nouveau à rétablir le calendrier électoral.

La Cedeao dans un communiqué publié le 06 Février avait appelé à rétablir de ‘’toute urgence’’ le calendrier électoral au Sénégal. Les Etats Unis d’Amérique, à travers l’ambassade des Etats Unis au Sénégal, embouche la même trompette.



« Les États-Unis soutiennent la déclaration de la CEDEAO appelant le Sénégal à rétablir le calendrier électoral conformément à sa Constitution. Nous avons entendu un large éventail d'acteurs sénégalais de la politique et de la société civile qui partagent ce point de vue et nous continuons à rester en contact avec toutes les parties prenantes concernées pour réitérer notre soutien à des élections libres, équitables et dans les meilleurs délais », lit-on dans une note publiée dans X par la représentation diplomatique américaine au Sénégal.