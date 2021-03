mardi 30 mars 2021 • 99 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) L’Assemblée nationale va examiner en séance plénière, vendredi prochain, le projet de loi portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux. La décision a été prise lors de la réunion d’hier de la Conférence des présidents, selon l'As.

Il faut noter que l’opposition, la société civile et le pôle des non-alignés ont dit niet à un énième renvoi. Le Front de résistance nationale, à travers un communiqué de presse, a mis en garde le gouvernement contre toutes les conséquences que de nouveaux reports pourraient engendrer. Pour Moctar Sourang et ses camarades, ce troisième report relève de la seule et unique responsabilité du pouvoir.

« Si l’audit du fichier a démarré depuis mi-février 2021, le pouvoir vient seulement de nous informer, ce jour 24 mars 2021, que l’évaluation du processus électoral démarrer le 01 Avril 2021.Toutes ces précisions sont faites pour montrer que les lenteurs administratives notées relèvent de la seule responsabilité du Gouvernement», a déploré M. Sourang.

Selon lui, «tous les pôles politiques et la société civile s’accordent pour l’organisation des élections locales d’ici la fin de l’année 2021. Seul le pôle de la majorité propose un report à février 2022, en dépit de tous les arguments techniques développés par les autres parties prenantes »