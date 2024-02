dimanche 11 février 2024 • 1168 lectures • 8 commentaires

iGFM. - (Dakar) Ousmane Sonko est en discussion avec le président Macky Sall, selon certaines indiscrétions. Devant le « « Jury du Dimanche", Guy Marius Sagna a précisé que « le président Macky Sall cherche depuis des semaines la bénédiction du président Ousmane Sonko, actuellement arbitrairement, injustement incarcéré, pour reporter l'élection présidentielle. Je l'ai dit, je l'ai écrit ».

Macky Sall a cherché à entrer en contact avec Ousmane Sonko depuis des semaines, selon lui. « Il cherche à avoir la bénédiction de Ousmane Sonko pour reporter l'élection présidentielle. La vérité, c'est cela et ce ne sont pas les coulisses qui le disent, c'est moi-même qui le répète », insiste-t-il.

Dans ces conditions, le Pastef peut-il être attendu au dialogue proposé par le président Sall ? Guy Marius Sagna est catégorique : « On ne peut s'attendre qu'à une seule chose, une défense intransigeante de notre Constitution. Rien ni personne ne nous fera détourner de notre vision que le président Macky Sall est devenu un putschiste constitutionnel et qu'on ne laissera pas un seul jour de plus après le 2 avril, 2024 ».

Sur les heurts qui ont fait trois morts, Guy Marius souligne que Macky Sall a délivré un permis de tuer aux forces de l’ordre.

« Quand des gens sont assassinés il y a deux ans, au mois de juin passé, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans, et qu'il n'y a eu aucune enquête, ou s'il y a enquête, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune procédure judiciaire, ça signifie tout simplement qu'à chaque fois que c'est arrivé, c'est un permis de tuer à ses agents », dit-il. Il poursuit dans sa dénonciation et affirme que depuis 2011, lumière n'a pas été faite sur tous les cas de décès, et que c'est fait à dessein.

« L'objectif c'est que le président Macky Sall, ayant besoin des forces de défense et de sécurité contre son peuple, parce qu'il était conscient de ce qu'il allait faire, ne pouvait pas démobiliser ou démotiver ses agents des forces de défense et de sécurité en les amenant dans les procédures judiciaires et en les sanctionnant », dit-il.

Il s’agit selon lui, de leur dire vous pouvez tout faire, vous avez la licence de casser du journaliste, d'assassiner des manifestants. Il ne faut surtout pas sanctionner des policiers, des gendarmes qui ont assassiné des manifestants ».