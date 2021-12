lundi 6 décembre 2021 • 493 lectures • 0 commentaires

Sport 47 mins Taille

iGFM (Dakar) Prévu le 25 décembre 2021, le combat de lutte avec frappe devant opposer Modou Lo à Ama Baldé, a été reporté.

C'est à l'issue d'une rencontre entre le promoteur Luc Nicolaï et le CNG de lutte, tenue, ce lundi, que l'annonce a été faite. En accord avec les managers des deux lutteurs et le Comité National de Gestion, cette affiche royale se tiendra finalement le 13 mars 2022, à l'arène nationale, renseigne Moustapha Gueye membre de la structure Luc Nicolaï and Co.

Le premier face à face est prévu, le 25 janvier 2022.