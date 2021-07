mardi 27 juillet 2021 • 301 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pape Abdou Fall, le promoteur du combat de lutte avec frappe qui devait opposer Siteu à Papa Sow, dimanche prochain, a réagi au report de cette affiche.

"C'est très dur. On ne peut pas mesurer cette douleur mais il faut encourager les lutteurs et les promoteurs. Si on nous dit qu'on ne peut pas organiser un combat sans sécurité, on n'y peut rien. Je pense que c'est normal ce que le gouverneur a dit. Il faudra qu'on s'unisse et continuer à lutter contre la pandémie",a-t-il réagi après la décision du gouverneur de Dakar, de reporter jusqu'à nouvel ordre, tous les combats de lutte prévus dans les prochaines semaines. Parmi eux, il y a Balla Gaye 2 vs Bombardier, Pap Sow vs Siteu et Tapha Tine vs Boy Niang 2 qui étaient initialement programmés le 31 juillet, le 1er et le 8 août 2021. La raison ? Le coronavirus dont la 3e vague est en train de faire des ravages au Sénégal. Le gouverneur de Dakar a donc pris cette mesure pour éviter la propagation du virus. L'absence de service d'ordre a été aussi l'une des raisons de ces reports.