mardi 6 février 2024

iGFM - (Dakar) Le report de la présidentielle ne fait pas débat qu’au Sénégal. Aux Usa, le sénateur Ben Cardin (Démocrate), président de la commission sénatoriale des relations étrangères, a publié une déclaration sur la situation qui prévaut chez nous.

«Le report de l'élection présidentielle au Sénégal place le pays sur une voie dangereuse vers la dictature et ne doit pas être autorisé à se maintenir.» C’est l’avis de Ben Cardin, président de la Commission des relations étrangères du Sénat américain.

Dans une déclaration publiée sur le site Web de la chambre haute des Etats Unis d’Amérique, M. Cardin souligne que «le mépris flagrant du président Macky Sall pour la constitution sénégalaise et son manque de respect flagrant pour le soutien du peuple sénégalais à la démocratie sapent des décennies de progrès depuis l'indépendance dans ce qui était autrefois considéré comme l'une des démocraties les plus fiables et les plus dynamiques d'Afrique.»

Pour le sénateur, le président Sall doit revenir sur cette «décision irresponsable» et garantir la tenue d’élections avant la fin de son mandat constitutionnel.



